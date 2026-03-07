◇第6回WBC1次ラウンドB組米国―ブラジル（2026年3月6日ヒューストン）主将のアーロン・ジャッジ外野手（33）がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、米国代表としての初本塁打を放った。一振りで結果を出した。初回1死二塁、ブラジル先発、ボー・タカハシがカウント3―0から投じたスイーパーをこん身の力で叩いた。打球は高い弧を描き、左翼席へと一直線。打球速度106.3マイル（約171.0キロ）、飛距離405フィ