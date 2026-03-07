【NASCAR】第3戦 DuraMax Texas Grand Prix（サーキット・オブ・ジ・アメリカズ／日本時間3月2日）【映像】話題呼んだ「3-PEAT!!!」歓喜の瞬間NASCARの長い歴史において、かつてない偉業が成し遂げられた。タイラー・レディックがトップでチェッカーを受け、NASCAR史上初となる開幕3連勝の快挙を達成した。チームの共同オーナーを務めるマイケル・ジョーダンも歓喜する歴史的瞬間は、ジョーダンが現役時代に2度達成した「3-PEAT