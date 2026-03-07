動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（2月23日〜3月1日）を発表。日本における映画ランキングは、山崎賢人（※崎＝たつさき）主演の『アンダーニンジャ』が初登場1位を獲得した。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル『アンダーニンジャ』は、花沢健吾が「週刊ヤングマガジン」（講談社）にて、2018年より連載中の同名漫画が原作。福田雄一監督による実写映画版は、2025年1月24日に公開