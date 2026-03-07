【ワシントン＝淵上隆悠、エルサレム＝福島利之】米国はイスラエルに戦争へと引きずり込まれたのか――。２月２８日に始まった対イラン合同軍事作戦について、米国内ではこうした疑念が広がっている。トランプ米大統領が戦闘開始を決断した経緯を検証する。◇３月５日の米下院軍事委員会公聴会。議員から「最初の標的がハメネイ師だったのはなぜか」と問われた国防総省ナンバー３のコルビー国防次官は、「その空爆を行ったのは