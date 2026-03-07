King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がダブル主演する映画『鬼の花嫁』より、吉川が演じたヒロイン・東雲柚子の魅力に迫るプロデューサーコメントが到着。さらに吉川が演じるにあたって意識したことを明かした。【写真】絶望の淵にいた自分を見出してくれた玲夜（永瀬廉）のために、強く前を向く柚子（吉川愛）本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む）の同名作（小説：クレハ／スターツ出版文庫