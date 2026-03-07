日本ハムの新庄剛志監督は７日、「ＳＨＩＮＪＯボードに当てて１１１万円をＧＥＴしま賞」の２０２６年スポンサー募集開始を発表した。今年で３年目となる同賞は、エスコンの両翼に設置されたボードに本塁打を当てると、賞金１１１万円が贈られるもの。過去にアリエル・マルティネス捕手が練習中に当てたことはあるが、試合での達成者はいまだ出ていない。新庄監督は「スポンサーさんの応募を今日から始めますので、もしよか