〈「翔平が好き、でも今日は敵」侍ジャパンのユニフォームを着ていた『台湾人女性』が、東京D試合後に明かした“複雑な胸中”〉から続く3月6日、WBC連覇に挑む侍ジャパンの初戦が東京ドームで開催された。大谷翔平の先制満塁弾を含む大量得点で台湾にコールド勝ちを果たし、試合後も熱気にあふれていた球場外には、日の丸の扇子を頭に括り、派手な着物姿で歩く女性が……。【画像】「こんなアホタレな格好は私だけ」50代女性のド