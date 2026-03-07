〈「こんなアホタレな格好は私だけ」WBC侍ジャパンを応援する50代女性が“ド派手な着物”に込めた想い〉から続くWBC連覇に挑む侍ジャパンの初戦相手、台湾。2024年に国際大会「プレミア12」で優勝したこともあり、台湾でのWBC熱はすさまじく、多くのファンが球場に押し寄せた。【画像】「大谷は敵」ボードを掲げる台湾ファン、ド派手着物で日本を応援する50代女性…WBC初戦のファン模様日本統治時代に生まれた97歳の林良清さん