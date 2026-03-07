TBSの日比麻音子アナウンサー（32）が6日、自身のインスタグラムを更新。目標としていたヘアドネーションを行ったことを報告した。「目標としていたヘアドネーション。ついにヘアカットできました！33センチほどをバッサリと」とショートボブとなった姿を公開した。「誰かの役に立てれば…そんな想いで1年半以上大切に育ててきました」と思いを吐露。「どなたかの力になりたいと思えば思うほど、まずは自分を大切にしなけれ