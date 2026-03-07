〈「プレミア12の侍ジャパンは、本物ではなかった」97歳でWBCのために来日した『台湾人男性』が、“台湾ボロ負け”を予言できていたワケ〉から続くWBC連覇に挑む侍ジャパンの初戦、試合前の東京ドーム場外には侍ジャパンのユニフォームに身を包みながら、台湾の選手を応援するうちわを持つ男性がいた。【画像】「大谷は敵」ボードを掲げる台湾ファン、ド派手着物で日本を応援する50代女性…WBC初戦のファン模様台湾出身の彼女