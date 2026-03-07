森永製菓は犬用菓子でペット市場に参入する。愛犬とともに発表会に臨んだ太田栄二郎会長CEOは、森永製菓グループのパーパスに基づき「人とペットの家族が同時に驚き笑顔になれる。そのような世界を作っていきたい」と意欲を示す。商品はこの考えを反映。愛犬も飼い主も安心して同じ菓子を食べるという新発想で、長年信頼を築き上げてきたブランドを活用するなどして開発した。3月3日から一部の流通企業で、「ひととペット