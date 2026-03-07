東洋水産は、「マルちゃん」ブランドで展開する家庭用チルド麺として、2026年春夏シーズンは定番品のさらなる品質向上に注力、3月から順次発売する。「つるやか」シリーズは、水やスープでほぐすだけの簡単調理。食べきりサイズの麺を1食ずつ包装していることもポイント。既存の「そば」「稲庭風細うどん」「冷し中華 醤油だれ」は麺の食感を改良し、のどごしを向上させた。「そうめん」も人気商品。新たに「冷し中華 ごまだれ