大塚製薬は、身体の一部ではなく身体本来の力に働きかけるセルフコンディショニングフード（ケンフェロール含有西洋わさび葉抽出物加工食品）を開発した。身体全体の本質的課題にアプローチするため、特保や機能性表示食品ではなく、食品として展開していく。製品は、フレーバー付きのタブレットで舐めても噛んでも食べられるように仕立てられている。同社は1日1粒の摂取を推奨し、日々のあらゆるシーンですべての人が自分ら