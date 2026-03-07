リバプールは現地３月６日、FAカップの５回戦でウォルバーハンプトンと敵地で対戦。３−１で勝利した。３日前のプレミアリーグで１−２と惜敗したウルブスとのリベンジマッチで、抜群の存在感を示したのが、アンドリュー・ロバートソンだ。スコアレスで迎えた51分、ペナルティアーク付近でボールを受けると、左足を一閃。矢のような一撃をゴール右下に突き刺した。その２分後には、ボックス内左からゴール前に得意の高精度ク