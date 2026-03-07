北海道・羽幌警察署は2026年3月6日、強要の疑いで羽幌町朝日に住む無職の男（49）を逮捕しました。男は2026年2月12日午前9時ごろ、74歳の女性に対して、「謝れ土下座しろ」などと要求し、土下座をさせるなどした疑いが持たれています。警察によりますと、2人は近所の住人同士で、事件後の3月5日に女性が警察署に相談に訪れたことで事件が発覚したということです。調べに対して男は「間違いありません」と容疑を認めています。男と