札幌・東警察署は2026年3月6日、窃盗の疑いで住所不定の無職の男（51）を逮捕しました。男は3月1日午後2時前、札幌市西区山の手1条1丁目の路上で、現金3万4420円やショルダーバッグなど14点積載の車（時価合計約60万650円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、車を停めていた42歳の男性は配達作業中で、鍵を付けたまま車から離れ、戻った際に車を盗まれたことに気がつき、警察に通報したということです。