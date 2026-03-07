大谷の満塁弾直後のウインクが注目を集めた(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は3月6日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の台湾戦で13−0とコールド勝ちを収めた。【写真】「もうかっこよすぎて」大谷翔平のウインクをチェック2回、満塁弾で打線に勢いをもたらした大谷翔平は、この試合で4打数3安打5打点と打線をけん引した。一発を放った場面では、ベースを周りな