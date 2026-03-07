WBCが3月5日に開幕を迎えた。前回大会のリベンジに燃えるアメリカが名だたる選手を揃えたドリームチームを結成するなど、過去最高の盛り上がりを見せる今回の大会。【写真】大谷の逞しい腕に守られて…真美子さんとの“夫婦関係”が尊い日本が所属する1次「POOL C」は東京ドームで開催され、初日は「オーストラリアvs台湾」「韓国vsチェコ」の2試合がおこなわれた。第1試合、オーストラリアは台湾に3-0で完封勝ち。2試合目の韓