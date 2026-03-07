【ニューヨーク＝木瀬武】６日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は一時、前日終値比１４％高の１バレル＝９２ドル台まで上昇した。２０２３年９月末以来、約２年５か月ぶりの高値となる。原油高による物価高騰や景気減速への懸念から株式市場は下落した。ＷＴＩの終値は前日比１２％高の９０・９０ドルだった。米軍とイスラエル軍によるイラン攻撃が始まってから１週