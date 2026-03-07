ある都内の高校は大学進学志望者が2割程度で、成績上位層がめざす大学は偏差値45〜50前後。そんな高校から難関の中央大学法学部に合格した事例がある。追手門学院大学客員教授で学習塾業界誌『ルートマップマガジン』編集長の西田浩史さんは「一見、勉強とは関係ないマニアックな趣味に没頭し、“好き”をとことん追求することで難関校に合格することもある」という――。※本稿は、西田浩史『総合型選抜は何を評価するのかいま