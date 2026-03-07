の実写版「ONE PIECE」シーズン2でMr.3役を演じるデヴィッド・ダストマルチャンが、本作への情熱と出演の喜びを語っている。 （2023）や『アントマン』シリーズ、『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』（2021）など、ハリウッドの大作映画で活躍するダストマルチャンは、本作キャストのなかでも指折りの人気と知名度を誇る人物。もっと出演決定前から、息子の影響で原作ファンであることを。 この