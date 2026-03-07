『エイリアン』シリーズ初の実写ドラマシリーズとして注目を集めた「エイリアン：アース」シーズン2の撮影が2026年5月に開始されることが分かった。ウェンディ役で主演のシドニー・チャンドラーが米Deadlineに認めた。 「エイリアン：アース」の舞台はシリーズ1作目『エイリアン』の2年前となる2120年。「宇宙の果てにいた5種の生命体」が地球に飛来し、人間の意思を委嘱された