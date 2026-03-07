ブラジル戦で西武タカハシから先制2ラン■ブラジル ー 米国（日本時間7日・ヒューストン）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）は6日（日本時間7日）、1次ラウンド・ブラジル戦（ダイキンパーク）に「3番・右翼」で出場し、豪快な本塁打を放った。ブラジル代表の西武右腕ボー・タカハシのスイーパーを振り抜いた。初回1死二塁での第1打席。打球速度106.3マイル（約171.