ZEROBASEONEのソウルアンコールコンサートが、注釈付き指定席を含め全席完売を記録した。ZEROBASEONEは、3月13日から15日までの3日間、ソウルのKSPO DOMEにてアンコールコンサート「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW' ENCORE」を開催する。【写真】「西新宿いたの!?」ソン・ハンビン、“変装なし”の出没ショット今回の公演はファンクラブ先行予約の段階で3公演すべてが完売し、彼らの圧倒的な集客力を改めて見せつけた