好きなタイプを聞かれて、「優しい人」と答える女性は少なくないでしょう。しかし安易なこの回答は、一部の男性から懐疑的に見られているようなので、「優しい人が好きなんてやっぱり嘘だろ」と突っ込まれたくなければ、それなりに理由を用意しておいたほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『優しい人が好き』って女は多いけど…嘘じゃね？と悟った瞬間」をご紹介します。