日本テレビ系「ＷＢＣ詳報『日本×チャイニーズ・タイペイ』大谷ら最強侍Ｊ・完勝の初陣徹底分析！」（前８時２５分）が７日、生放送された。番組はワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を独占中継する「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」でスペシャルサポーターを務める「嵐」の二宮和也がＭＣを担当。スタジオには和田毅氏（第１回大会日本代表）、表鳥谷敬氏（第３回大会日本代表）、タレントの井森美幸が出演