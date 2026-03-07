テレビ東京は６日、サッカー元日本代表でタレントの前園真聖が番組ロケ中に右足を負傷し、「右膝外側半月板損傷」と診断され手術したと発表した。通常歩行まで約１カ月半以上を要するとしている。前園は２月２８日に同局系「旅バラ・バスＶＳ鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に右足を負傷したという。以下は「出演者の負傷に関するお知らせ」としたテレビ東京の発表全文。◇◇２０２６年２月２８日（土）、テレビ東京