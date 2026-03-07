無駄を削ぎ落とした部屋、合理的な人間関係、そして積み上がる通帳の数字。“持たない生活”を謳歌していたCさんでしたが、「これでいいのか」と人生を見つめ直すことになった事件が勃発。そこで理解した「ミニマリズム」の本当の意味とは？人付き合いも「もういらない」切り捨てた42歳女性42歳のCさんは、都内の中小IT企業で働く独身女性。都心の家賃8万円のマンションにあるのは、仕事用のデスクとノートパソコン、あとは最低限