私（カホ）は専業主婦で、夫（ショウタ）と娘（アコ・小1）、息子（カイト・年少）との4人暮らしです。倹約家の夫は、家族旅行をしていてもファミレスやスーパーで買ったもので食事で済ませようとします。地元の食を楽しむのも旅行の醍醐味なのに……。その徹底ぶりを話すと、実家の両親も驚いていました。私が違うプランやレストランを提案しても、夫は予算を理由に「ムリだな」とあっさり却下。夫は節約できたと満足げにしていま