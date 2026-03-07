かつて、元公民館の建物「ピンクの家」で共同生活をしていた家族たち。そこで育った子供は年齢を重ねた今、どんな日常を送っているのか。江國香織さんの新作『外の世界の話を聞かせて』は、そんな大人たちと、一人の少女の視点が交錯する物語。出発点には、実際に存在した建物と、〝ムーミン谷〟があったという─。聞き手・構成＝瀧井朝世／撮影＝露木聡子 出発点は「ピンクの家」と「ムーミン谷」 ──