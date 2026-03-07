＜アスタラ・チリクラシック2日目◇6日◇プリンス・オブ・ウェールズCC（チリ）◇7134ヤード・パー71＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第2ラウンドが終了した。【写真】竹ぼうきをブンブン振る石川遼25位で迎えた石川遼は2バーディ・3ボギーの「72」とスコアを落としたが、トータル2アンダー・59位タイで予選通過を果たした。58位から出た杉浦悠太は、6バーディ・2ボギーの「67」をマークし、トータル5アンダー・17位タイ