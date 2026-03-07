2026年3月5日、札幌市中央区南2条西5丁目のマンションの一室で女性の遺体が発見された死体遺棄事件で、札幌・中央警察署は6日、女性の死因は内因死と判明したと発表しました。この事件では死体遺棄の疑いで、若松隆容疑者78歳が逮捕されていて、若松容疑者は警察の調べに対して、「死体遺棄をした認識はありません」と容疑を否認しています。警察によりますと、若松容疑者と2人で暮らす80代の姉と連絡がつかないことから警察は遺体