＜ブルーベイLPGA2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞最終9番。残り145ヤードで7番アイアンを握った西村優菜は、緊張感のなかにいた。【写真】クラブ一新！西村優菜の最新セッティング「ついてくれ、っていう気持ちで。もう1個（バーディを）取ったらあしたがあるかもしれない。すごくいいスイングができて、少し自信になりました」。アゲンストの風に負けない力強い球は、ピンそば2メート