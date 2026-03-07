＜ブルーベイLPGA3日目◇7日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが進行している。第1組目が日本時間午前8時15分にスタート。この日は、アウトの1番からワンウェイで競技が行われる。【連続写真】明確な変化あり！渋野日向子の2026年スイング決勝ラウンドに進出した日本勢7人の先陣を切るのは、同9時21分の笹生優花。その後、同9時43分に西村優菜、同10時38分に渋野日向子