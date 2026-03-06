豪雨遺族が提訴初弁論 2020年7月の豪雨で熊本県球磨村にある高齢者施設の入所者が亡くなったのは、村と施設の対応に問題があったとして、遺族が損害賠償を求めている裁判の初弁論が3月6日、熊本地方裁判所で開かれました。 【写真を見る】「支流の危険性 見て分かっていたのに」熊本豪雨・球磨川氾濫で入所者14人死亡高齢者施設など訴える遺族が初弁論熊本 訴状によりますと、当時、球磨村の高齢者施設「千寿園」に入所