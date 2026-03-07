警察官を装う「ニセ警察詐欺」で、大阪府警は６日、府内の６０歳代の自営業男性が４億４３００万円の被害に遭ったと発表した。全国で今年最悪の被害額という。発表では、男性宅の固定電話に昨年９月、警視庁の刑事をかたる男から「個人情報が悪用されている」と電話があった。男性が府内の警察署に相談すると「詐欺なので対応しないで」と注意されたが、その後、相談先の署員を名乗るニセ警察官から電話があり、「詐欺ではない