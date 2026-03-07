彫刻スタジオの一室に横たわる、巨大な金色の像。第47代アメリカ大統領、ドナルド・トランプ氏をモデルにした作品だ。【映像】“有名なポーズ”を決めたまま横たわるトランプ像（実際の様子）高さは約4.5m、巨大なボスを意味する「ドン・コロッサス」と名付けられ、トランプ大統領の偉大さを表しているようだ。トランプ像の彫刻家アラン・コトリル氏は次のように語る。「これはかなり有名なポーズだと思う。ペンシルベニア州