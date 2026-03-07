米スポーツサイト「スポーティング・ニュース」（電子版）は６日（日本時間７日）にＷＢＣ米国代表のタリク・スクバル投手（２９＝タイガース）が「ＷＢＣのチームＵＳＡのエキサイティングな投手計画を示唆」と報じた。スクバルは７日（同８日）の英国戦に１試合だけ登板して米国代表から離れると報じられ、物議を醸していた。「ＵＳＡトゥデー紙のボブ・ナイチンゲールがスクバルから得た情報によると、サイ・ヤング賞を２度