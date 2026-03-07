やはり規格外のユニコーンだ――。侍ジャパンの大谷翔平（３１＝ドジャース）は６日のＷＢＣ初戦の台湾戦で２回一死満塁で先制の満塁弾を放った。さらに二死一、三塁で回ってきたこの回２度目の打席では右前適時打。ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者によるとＷＢＣで１イニング５打点は史上初の快挙だ。また、侍ジャパンの１イニング１０得点は大会新記録だ。台湾先発の右腕・鄭浩均のカウント２―１からの外角低めのカー