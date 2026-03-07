東京を拠点に活動する人気ラッパー、ＢｉｌｌｙＬａｕｒｅｎｔが４月１８日、東京・代官山ＯＲＤ．でキャリア初となるワンマンライブを開催することを発表した。第一弾客演アーティストとして、ｗｈｏ２８，ＡＩＲＩＥ，Ｓｍａｒｔｔが決まっている。同世代の豪華な客演陣を迎えての化学反応もにも注目が集まる。ＢｉｌｌｙＬａｕｒｅｎｔは２年間の制作期間をかけ、２月２７日に５年ぶり通算５枚目となる新作ＥＰ「