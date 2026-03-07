サウジアラビア１部アルナスルのポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（４１）がチームを離脱すると、英メディア「ＢＢＣ」など各メディアが報じた。米国とイスラエルから攻撃を受けたイランは中東地域に米国関連施設などへの報復を開始している中、Ｃ・ロナウドが保有するプライベートジェットがサウジアラビア・リヤドからスペイン・マドリードに向かったため中東から緊急脱出した可能性が英メディアなどで報じられて