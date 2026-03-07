東京都は、子供との対話を実施し、「いま」と「みらい」を子供と一緒につくっていくことで、チルドレンファーストの東京への歩みを加速・深化している。この度、中高生を対象とした事業の参加者を募集。その詳細を発表した。○「中高生 政策決定参画プロジェクト」の概要(1)事業内容子供が対象となる政策をテーマとして、当事者である子供自らが課題に対する解決策を議論し、その成果を知事に対し提案。提案内容は都の政策に反映