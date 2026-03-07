【ACTION 反論する】相手が嫌な気持ちにならずに納得できる反論の方法「なるほど、では〇〇はどうでしょう」 いったん相手の意見を受け入れる 反論するときについやりがちなのが、「いや」「でも」といった、逆説の言葉で話し始めてしまうことです。 たとえば、企画会議で他の人が「こういうのはどうかな？」とアイデアを提案したとします。それに対して、「いや、それは現実的に無理でしょ」とか「でも、それだと先方が納得し