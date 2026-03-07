弥生賞の攻略POINT 【１勝クラス組】狙いは芝2000Ｍの平場組から １勝クラス組から３頭の勝ち馬が出ているが、３頭とも前走は平場の１勝クラス。 葉牡丹賞、セントポーリア賞といった素質馬が揃うような特別戦からは勝ち馬が出ていない。 ただ、前記３頭とも前走2000Ｍ［3・1・1・11］から。 加えて前走連対［3・1・1・5］が必須条件となる。 弥生賞過去10年のデータ 【出典】『中央競馬