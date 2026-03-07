今なお成功者の間で愛用される『孫氏の兵法』の編纂者はだれ？ 知られざる孫氏の歩みとは？ 現存する『孫子』は十三篇からなるが、これは呉王闔閭の読んだものと同一なのだろうか。後漢時代の歴史書『漢書』には、「呉孫子兵法」が八十二巻・図九巻からなると記されており、この記述が正しければ、闔閭が読んだのがたまたま十三篇で、『孫子』が現在の形になったのは後世の可能性が出てくる。 じつは、三国志で有名な魏王曹操が