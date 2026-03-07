神社では、どこを見物すればいいの？境内には、さまざまなものが配置されている 少し知識をつければ、境内全部が見どころになる 白状しますと、私は若い頃、神社はお寺のように仏像を安置していないし、社殿の中には入れないからつまらないと思っていました。しかし、いくつもの神社をめぐっていくうちに、その魅力・面白さに気づいてきました。今では、どんなに小さな神社でも近くを通りかかったら、お参りをせずにはいられませ