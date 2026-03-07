特集は信州の特産品でもある日本酒。その魅力を海外に伝えようと奮闘する香港出身の営業マンに密着しました。4つの言語を操る男性には、日本酒の未来を変えたいという“情熱”がありました。アメリカ・カリフォルニア州。自然食品やオーガニック製品などを一堂に集めた世界最大級の展示商談会にその姿はあった。ヒューゴ・チャンさん 32歳。香港出身。諏訪市に本社を置く日本酒メーカー、宮坂醸造で2023年