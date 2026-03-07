◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組チェコ―台湾（７日・東京ドーム）台湾代表のソ・ゴウク監督が７日、チェコ戦を前に東京ドーム内で試合前会見に出席した。オーストラリア、日本に痛恨の連敗スタート。昨夜のゲームセットは午後９時４５分。この日は正午にプレーボールということもあり、台湾メディアからはハードスケジュールに「精神的にも肉体的にも負担になっている」との指摘もなされた。しかし、指揮官は言い訳することなく