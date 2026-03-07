2月6日（金）の『キュウソネコカミのカミラジ』に愛はズボーンのVo.金城とGIMA☆KENTA、そしてmogariのVo.古賀がゲストで出演した。 ©ABCラジオ 元より親交があるキュウソネコカミと愛はズボーン。キュウソのシンノスケとセイヤは、ほぼゲストというより友達と言いつつ愛はズボーンの2人と、ニューカマーのゲストとしてmogariの古賀を紹介。 別バンドのボーカル3人が一緒に登場という