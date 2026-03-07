動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（2月16日〜3月1日）を発表。シリーズ作品では、2月13日より配信が始まった『サラ・キムという女』（全8話）が2週連続1位となった。49の国・地域でTOP10入りし、日本を含む8つの国・地域で1位となっている。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル3位には、2月26日より配信が始まったアニメ『刃牙道』が初登場。グローバルTOP10（非英語シ